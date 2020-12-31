Синоптики дали прогноз на січень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Середня місячна температура у перший місяць 2021 року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 4° морозу, вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Середня місячна температура (у січні 2021 року - ред.) передбачається 0-4° морозу, у південній частині місцями 1-3° тепла, що на 2-2,5° вище середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.
Місячна кількість опадів очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Також вказано, що у січні, як свідчать спостереження, ожеледь відмічається в середньому 1-7 днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.
Нагадаємо, в Україні 1 січня місцями очікується дощова погода і вдень "плюсова" температура, а вже у наступні два дні, 2-3 січня, - буде сухо і стане холодніше - вночі триматиметься мороз.