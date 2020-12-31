Синоптики дали прогноз на январь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Средняя месячная температура первый месяц 2021 года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 4° мороза, выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура (в январе 2021 года - ред.) предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, на 2-2,5° выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.
Месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Также указано, что в январе, как показывают наблюдения, гололед отмечается в среднем 1-7 дней в месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и на Прикарпатье.
Напомним, в Украине 1 января местами ожидается дождливая погода и днем "плюсовая" температура, а уже в последующие два дня, 2-3 января, - будет сухо и станет холоднее - ночью будет держаться мороз.