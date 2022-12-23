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Синоптики дали дождливый прогноз на завтра: где ждать осадков

Синоптики дали дождливый прогноз на завтра: где ждать осадков

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. В ряде областей Украины завтра ожидаются осадки, преимущественно дождь, потепление задержится, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 24 декабря в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на Закарпатье и в Карпатах умеренные осадки; на остальной территории без существенных осадков.

На юго-западе и юго-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Крыму и большинстве западных областей ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

Украинские Национальные Новости

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