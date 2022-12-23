Синоптики дали дощовий прогноз на завтра: де очікувати опадів

Деталі

За прогнозом синоптиків, 24 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на Закарпатті та в Карпатах помірні опади; на решті території без істотних опадів.

На південному заході та південному сході країни місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в Криму та більшості західних областей вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.