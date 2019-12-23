Синоптик дала прогноз погоды на Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Украине на Новый год ожидается оттепель, температура повысится до 0°-4 ° тепла. Об этом журналисту УНН рассказал ведущий синоптик украинского Гидрометцентра Наталья Голиня.
"По сегодняшним расчетам, будет снова оттепель. Мы ожидаем ближайшие трое суток теплую погоду с температурой 2-8° тепла, затем понижение температуры до 0-5° мороза ночью до 30 декабря, а с 31 декабря и 1 января снова оттепель и повышение температуры до 0° и 4° тепла", - рассказала Голиня.
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По ее словам, небольшой снег ожидается 28 и 29 декабря, а когда произойдет повышение температуры, то снег будет с переходом в дождь.
Напомним, синоптики рассказали, когда ждать снега в Киеве.