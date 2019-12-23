Синоптик дала прогноз погоди на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Україні на Новий рік очікується відлига, температура підвищиться до 0°-4° тепла. Про це журналісту УНН розповів провідний синоптик українського Гідрометцентру Наталя Голиня.
“За сьогоднішніми розрахунками, буде знову відлига. Ми очікуємо найближчі три доби теплу погоду з температурою 2-8° тепла, потім зниження температури до 0-5° морозу вночі до 30 грудня, а з 31 грудня та 1 січня знову відлига та підвищення температури до 0° та 4° тепла”, — розповіла Голиня.
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За її словами, невеличкий сніг очікується 28 та 29 грудня, а коли відбудеться підвищення температури, то сніг буде з переходом в дощ.
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли чекати снігу у Києві.