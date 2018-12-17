Сингапур заинтересовался украинской курятиной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина расширяет географию поставок продукции птицеводства. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
Отныне украинское мясо птицы (курятину) и яйца будут поставлять в Сингапур.
"Украина получила одобрение для экспорта мяса птицы и продуктов из него, свежих столовых яиц и яичных продуктов в Сингапур. Это свидетельствует об эффективной и действенную государственную систему контроля за безопасностью пищевых продуктов и охраны здоровья животных", - говорится в сообщении госоргана.
Напомним, с начала года свои рынки для украинского мяса птицы (курицы) открыли уже 15 стран. Среди них - Албания, Гана, Гонконг, Марокко, Тунис и др.
В общем, за последние годы Украина трансформировалась из импортозависимого государства в одного из главных поставщиков курятины в мире.
В глобальном рейтинге экспортеров Украина занимает шестое место, а в ЕС - входит в тройку лидеров. Главными конкурентами Украины в ЕС является Бразилия и Таиланд.
Однако крупнейший производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" уверяет, что в ближайшие время он максимально приблизится к объемам мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.