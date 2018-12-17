Сінгапур зацікавився українською курятиною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна розширює географію поставок продукції птахівництва. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
Відтепер українське м’ясо птиці (курятину) та яйця поставлятимуть до Сінгапуру.
“Україна отримала схвалення для експорту м’яса птиці та продуктів з нього, свіжих столових яєць та яєчних продуктів до Сінгапуру. Це свідчить про ефективну та дієву державну систему контролю за безпечністю харчових продуктів та охорони здоров’я тварин”, — йдеться у повідомленні держоргану.
Нагадаємо, з початку року свої ринки для українського м’яса птиці (курятини) відкрили вже 15 країн. Серед них — Албанія, Гана, Гонконг, Марокко, Туніс та ін.
Загалом, за останні роки Україна трансформувалася з імпортозалежної держави в одного з головних постачальників курятини в світі.
У глобальному рейтингу експортерів Україна посідає 6-е місце, а в ЄС — входить в трійку лідерів. Головними конкурентами України в ЄС є Бразилія і Таїланд.
Однак найбільший виробник і експортер курятини “Миронівський хлібопродукт” запевняє, що в найближчі час він максимально наблизиться до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson.