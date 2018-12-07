Сингапур пригрозил Малайзии жесткими действиями из-за незаконного вторжения судов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Власти Сингапура пригрозили Малайзии жесткими действиями в ответ на одностороннее изменение морских границ порта в штате Джохор и последующих заходов судов в территориальные воды республики. Такое заявление министра транспорта Кху Бун Вана приводит газета The Straits Times, передает УНН.
“Несмотря на агрессивные действия судов Малайзии, Сингапур пока еще не предпринимал никаких действий. Однако в случае необходимости сделает все необходимое для защиты территориальной целостности и суверенитета”, — отметил глава минтранса. По его словам, “с 25 октября, когда Куала-Лумпур объявил об одностороннем расширении границ морского порта в штате Джохор за счет территориальных вод Сингапура, было зафиксировано по меньшей мере 14 случаев нарушения границ. Более того, три судна в настоящее время находятся в территориальных водах республики”.
Кху Бун Ван также подчеркнул, что “корабли военно-морских сил, а также береговой охраны продолжат патрулирование государственных границ и будут действовать решительно для защиты суверенитета”. Он также потребовал от Куала-Лумпура “соблюдать нормы международного права и договоренности”. При этом министр отметил, что “нарушение суверенитета стало новым вызовом в отношениях между двумя соседними государствами”.
Правительства Малайзии и Сингапура с 1979 года вели споры о контроле за морскими путями. В 1995 году сторонам удалось достичь соглашения по разделу водных границ.
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