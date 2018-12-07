Сінгапур пригрозив Малайзії жорсткими діями через незаконне вторгнення суден
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Влада Сінгапуру пригрозили Малайзії жорсткими діями у відповідь на односторонню зміну морських кордонів порту в штаті Джохор і наступних заходів суден в територіальні води республіки. Таку заяву міністра транспорту Кху Бун Вана наводить газета The Straits Times, передає УНН.
“Не дивлячись на агресивні дії суден Малайзії, Сінгапур поки ще не робив ніяких дій. Однак у разі потреби зробить все необхідне для захисту територіальної цілісності та суверенітету”, — зазначив глава Мінтрансу. За його словами, “з 25 жовтня, коли Куала-Лумпур оголосив про одностороннє розширення меж морського порту в штаті Джохор за рахунок територіальних вод Сінгапуру, було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення кордонів. Більш того, три судна в даний час знаходяться в територіальних водах республіки”.
Кху Бун Ван також підкреслив, що “кораблі військово-морських сил, а також берегової охорони продовжать патрулювання державних кордонів і будуть діяти рішуче для захисту суверенітету”. Він також зажадав від Куала-Лумпура “дотримуватися норм міжнародного права і домовленості”. При цьому міністр зазначив, що “порушення суверенітету стало новим викликом у відносинах між двома сусідніми державами”.
Уряди Малайзії та Сінгапуру з 1979 року вели суперечки про контроль за морськими шляхами. У 1995 році сторонам вдалося досягти угоди з розподілу водних кордонів.
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