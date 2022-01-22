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15 марта, 19:03 • 107235 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144559 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124271 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117740 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105298 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101718 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94070 просмотра

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Сингапур сообщил о первом летальном исходе из-за Omicron

Сингапур сообщил о первом летальном исходе из-за Omicron

Киев • УНН

 • 18256 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о первом летальном случае от коронавируса штамма Omicron в стране. От осложнений умерла невакцинированная 92-летняя женщина, пишет УНН.

Цитата

"92-летняя невакцинированная женщина умерла 20 января, 10 дней назад она заразилась коронавирусом от одного из членов семьи, у нее не было истории тяжелых заболеваний", - заявили в ведомстве.

Детали

Сообщается, что медики установили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция штамма Omicron.

Добавим

В Сингапуре суточный рост инфицированных COVID-19 превысил 3,1 тыс. человек. Это почти в три раза больше, чем днем ранее.

27 декабря 2021 года в Сингапуре стартовала вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет. Минздрав одобрил для государственной программы препараты компаний Moderna, Sinovac и консорциума Pfizer и BioNTech. При этом здесь также признаются все вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

На сегодня полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей.

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