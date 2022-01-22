Сінгапур повідомив про перший випадок смерті через Omicron
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило про перший летальний випадок від коронавірусу штаму Omicron в країні. Від ускладнень померла невакцинована 92-річна жінка, пише УНН.
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"92-літня невакцинована жінка померла 20 січня, 10 днів тому вона заразилася коронавірусом від одного з членів сім'ї, у неї не було історії важких захворювань", - заявили у відомстві.
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Повідомляється, що медики встановили, що причиною смерті стала коронавірусна інфекція штаму Omicron.
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У Сінгапурі добове зростання інфікованих COVID-19 перевищило 3,1 тис.осіб. Це майже в три рази більше, ніж днем раніше.
27 грудня 2021 року в Сінгапурі стартувала вакцинація від коронавірусу дітей віком від 5 до 12 років. МОЗ країни схвалив для державної програми препарати компаній Moderna, Sinovac і консорціуму Pfizer і BioNTech. При цьому тут також визнаються всі вакцини, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Нині повний курс імунізації пройшли 87% всіх жителів.