Сына Авакова привезли в НАБУ для вручения подозрения

И.Кива, который сейчас находится в Соломенском райсуде, сообщил корреспонденту УНН, что Александр сейчас находится в НАБУ, где ему должны объявить подозрение.

Затем, по его словам, Александра должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

По мнению И.Кивы, прокуратура, скорее всего, будет ходатайствовать об аресте.

Отметим, в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну главы МВД Украины Арсена Авакова,

Позже НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Затем в НАБУ сообщили, что задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.