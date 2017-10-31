Сина Авакова привезли у НАБУ для вручення підозри

І.Ківа, який зараз перебуває у Солом’янському райсуді, повідомив кореспонденту УНН, що Олександр наразі перебуває у НАБУ, де йому мають оголосити підозру.

Потім, за його словами, Олександра повинні доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.

На думку І.Ківи, прокуратура, скоріш за все, клопотатиме про арешт.

Зазначимо, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито НАБУ прийшло з обшуками до сина голови МВС України Арсена Авакова.

Згодом НАБУ підтвердило обшуки у справі "рюкзаків Авакова".

Потім у НАБУ повідомили, що затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і ще двох фігурантів кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн МВС при закупівлі рюкзаків.