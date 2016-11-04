Сын взял в заложники собственную мать в Ровенской области

"Когда правонарушитель собирался выйти на улицу, его поймал полицейский. У правонарушителя нашли оружие, которое направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", - сказал исполняющий обязанности начальника Костопольского отдела полиции Александр Барановский.

Спецоперацию по освобождению заложницы провели правоохранители в райцентре Костополь. На место происшествия было вызвано бойцов спецподразделения "КОРД". Также были начаты переговоры. В тот момент, когда женщина выглянула из дверей дома, полицейские выдернули ее на улицу.

Из пистолета мужчина в доме совершил четыре выстрела в потолок и один - в стекло двери. После задержания вел себя агрессивно и отказывался давать показания без адвоката.

Как выяснилось, задержанный ранее проходил лечение в Орловской психиатрической больнице Сарненского района Ровенской области. Туда его и отправили. По данному факту проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.