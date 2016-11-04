Син взяв у заручники власну матір на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Рівненщині в приватному будинку 30-річний чоловік взяв у заручники власну матір і погрожував їй фізичною розправою, передає кореспондент УНН.
“Коли правопорушник збирався вийти на двір, його зловив поліцейський. У правопорушника знайшли зброю, яку направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС” — сказав виконувач обов’язків начальника Костопільського відділу поліції Олександр Барановський.
Спецоперацію зі звільнення заручниці провели правоохоронці в райцентрі Костопіль. На місце події було викликано бійців спецпідрозділу “КОРД”. Також були розпочаті переговори. У той момент, коли жінка визирнула з дверей будинку, поліцейські висмикнули її надвір.
Із пістолета чоловік в будинку здійснив чотири постріли у стелю та один — у скло дверей. Після затримання поводився агресивно та відмовлявся давати будь-які свідчення без адвоката.
Як з’ясувалося, затриманий раніше проходив лікування в Орлівській психіатричній лікарні Сарненського району Рівненщини. Туди його і відправили. За цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.