Сын покойного бизнесмена Ксенофонтова объявил денежное вознаграждение за поиск мачехи

Цитата

«Объявляю вознаграждение 300 000 грн тому, кто предоставит информацию о местонахождении Оксаны (Жук) Ксенофонтовой», - написал Иван.

Детали

Он отмечает, что место его мачехи - за решеткой. Однако последняя до сих пор на свободе и продолжает порочить честь его отца и всей семьи.

«От справедливого наказания ее спасают сейчас только злостное укрытие от следственных органов и ее покровители - одесские рейдеры Александр Дубовой и Олег Бабенко, которые в присущем им стиле хищных гиен соблазнились на отцовское наследство», - написал он, призвав всех, кто видел Ксенофонтову, известить об этом правоохранительные органы.

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Напомним

Ранее Иван Ксенофонтов опубликовал видеообращение, где рассказал, что полтора года назад в их семейную компанию устроилась секретаршей Оксана Жук. До этого она работала у экс-нардепа Александра Дубового и экс-депутата Одесского облсовета Олега Бабенко. Оба - частые фигуранты коррупционных и рейдерских скандалов.

Впоследствии Оксана Жук вышла замуж за Александра Ксенофонтова, отца Ивана, после чего бизнесмен скоропостижно скончался. Иван не верит в случайную смерть отца и называет это убийством.

После смерти Александра Ксенофонтова владельцем его имущества и компаний на сумму более 300 млн грн стала Оксана Жук (Ксенофонтова). Для этого она подделала подписи покойного мужа и печати нотариуса. По словам сына покойного бизнесмена, действовала она не сама, а вместе с Александром Дубовым и Олегом Бабенко. На фото, которые он выложил в ФБ, - его мачеха Оксана Жук (Ксенофонтова) в сопровождении Олега Бабенко.

В 2021 году Оксане Жук (Ксенофонтовой) сообщено о подозрении в мошенничестве и противоправном присвоении имущества покойного мужа. С тех пор подозреваемая злостно уклоняется от органов следствия и находится во всеукраинском розыске.

Все кто видел Оксану Жук (Ксенофонтову) или знает ее местонахождение могут сообщить об этом по телефонам: 0444252434, 0442719731

Вознаграждение: 300 000 грн.

Контекст

Как ранее сообщала прокуратура, следователями собраны доказательства мошенничества Оксаны Ксенофонтовой, которая после смерти мужа, по поддельным документам, стала владелицей его имущества и авто на сумму более 300 млн грн. Подделка документов подтверждена многочисленными экспертизами, а Ксенофонтовой грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Однако Ксенофонтова длительное время не является в органы следствия, 25 раз проигнорировала вызовы на допрос и объявлена во всеукраинский розыск.

Добавим, что экс-нардеп Александр Дубовой подозревается в завладении средствами из местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО ХК «Краян». По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 миллионов гривен из бюджета Одессы.

Дубового тесно связывают с бывшим исполняющим обязанности президента Украины и секретарем СНБО (2014-2019) Александром Турчиновым, также называют «крокодиловым нардепом» за то, что в свое время пришел в Верховную Раду в крокодиловой куртке за 85 тысяч евро.

Недавно СМИ сообщали, что семья Дубового владеет элитной недвижимостью на печерских холмах Киева.

Также в СМИ имеется информация о том, что Дубовой и его родственники причастны к обворовыванию Киевского бронетанкового завода на сумму 30 млн грн. За эти средства для Нацгвардии должны были приобрести новые БТРы. Сам Дубовой ожидаемо информацию опровергал, впрочем, это не единственное обворовывание Укроборонпрома фирмами, которые связывали с Дубовыми и Бабенко.