Син покійного бізнесмена Ксенофонтова оголосив грошову винагороду за пошук мачухи

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«Оголошую винагороду 300 000 грн тому, хто надасть інформацію про місцеперебування Оксани (Жук) Ксенофонтової», - написав Іван.

Деталі

Він наголошує, що місце його мачухи - за ґратами. Однак остання досі на волі й продовжує паплюжити честь його батька і всієї родини.

«Від справедливого покарання її рятують зараз лише злісне переховування від слідчих орагнів та її покровителі - одеські рейдери Олександр Дубовий і Олег Бабенко, які в притаманному їм стилі хижих гієн спокусилися на батьківський спадок», - написав він, закликавши всіх, хто бачив Ксенофонтову, сповістити про це правоохоронні органи.

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Нагадаємо

Раніше Іван Ксенофонтов опублікував відеозвернення, де розповів, що півтора роки тому в їх родинну компанію влаштувалася секретаркою Оксана Жук. До цього вона працювала у екснардепа Олександра Дубового та ексдепутата Одеської облради Олега Бабенко. Обидва - часті фігуранти корупційних та рейдерських скандалів.

Згодом Оксана Жук вийшла заміж за Олександра Ксенофонтова, батька Івана, після чого бізнесмен раптово помер. Іван не вірить у випадкову смерть батька і називає це вбивством.

Після смерті Олександра Ксенофонтова власником його майна і компаній на суму понад 300 млн грн стала Оксана Жук (Ксенофонтова). Для цього вона підробила підписи покійного чоловіка і печатки нотаріуса. За словами сина покійного бізнесмена, діяла вона не сама, а разом з Олександром Дубовим та Олегом Бабенко. На фото, які він виклав у ФБ, - його мачуха Оксана Жук (Ксенофонтова) у супроводі Олега Бабенко.

У 2021 році Оксані Жук (Ксенофонтову) повідомлено про підозру у шахрайстві та протиправному привласненні майна покійного чоловіка. З того часу підозрювана злісно ухиляється від органів слідства і перебуває у всеукраїнському розшуку.

Усі хто бачив Оксану Жук (Ксенофонтову) або знає її місце перебування можуть повідомити про це за телефонами: 0444252434, 0442719731

Винагорода: 300 000 грн.

Контекст

Як раніше повідомляла прокуратура, слідчими зібрані докази шахрайства Оксани Ксенофонтової, яка після смерті чоловіка, за підробленими документами, стала власницею його майна та авто на суму понад 300 млн грн. Підробка документів підтверджена численними експертизами, а Ксенофонтовій загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Проте Ксенофонтова тривалий час не з’являється в органи слідства, 25 разів проігнорувала виклики на допит та оголошена у всеукраїнський розшук.

Додамо, що екснардеп Олександр Дубовий підозрюється у заволодінні коштами з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ ХК «Краян». За версією слідства, екснардеп був ініціатором та організатором схеми щодо заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси.

Дубового тісно пов’язують з колишнім виконувачем обов'язків президента України та секретарем РНБО (2014-2019) Олександром Турчиновим, також називають «крокодиловим нардепом» за те, що свого часу прийшов у Верховну Раду у крокодиловій куртці за 85 тисяч євро.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що родина Дубового володіє елітною нерухомістю на печерських пагорбах Києва.

Також у ЗМІ наявна інформація про те, що Дубовий та його родичі причетні до обкрадання Київського бронетанкового заводу на суму 30 млн грн. За ці кошти для Нацгвардії мали придбати нові БТРи. Сам Дубовий очікувано інформацію спростовував, утім, це не єдине обкрадання Укроборонпрому фірмами, що пов’язували з Дубовими та Бабенком.