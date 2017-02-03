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Семью наркоторговцев задержала полтавская полиция

Киев • УНН

 • 11933 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Полтавской области задержали семью, члены которой занимались торговлей наркотиками, и полицейского, который "крышевал" незаконную деятельность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

Семью наркоторговцев задержала полтавская полиция

Правоохранители задержали членов семьи из 4 человек, которые занимались незаконным сбытом особо опасных наркотических средств, а также работника Миргородского отдела полиции, который за ежемесячное денежное вознаграждение прикрывал указанную преступную деятельность.

Установлено, что на протяжении 2016 года супруги из Миргорода вместе с сыном и невесткой наладили "семейный бизнес" по сбыту особо опасных наркотических средств наркозависимым лицам. Этот "бизнес" существовал благодаря содействию работника полиции.

В результате проведения негласных следственных действий задокументировано систематические факты сбыта особо опасных наркотических средств: опия ацетилированного и концентрата из маковой соломки, а также факты предоставления неправомерной выгоды, полученной от торговцев наркотиками, вышеуказанным работником полиции своему коллегу за не разоблачение преступной деятельности.

Во время обысков изъято большое количество наркотических средств в концентрированном виде, деньги, полученные в результате преступной деятельности, паспорта лиц, за которые, вероятно, покупали наркотики в долг, и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность указанной группы лиц.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц), ч.5 ст.27, ч.2 ст.307 (пособничество в незаконном сбыте наркотических средств) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, работника колонии в Ровенской области задержали за распространение наркотиков.

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