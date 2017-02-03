Сім'ю наркоторговців затримала полтавська поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На Полтавщині затримали сім’ю, члени якої займались торгівлею наркотиків, та поліцейського, який “кришував” незаконну діяльність. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Правоохоронці затримали членів сім’ї з 4 осіб, які займались незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, а також працівника Миргородського відділу поліції, котрий за щомісячну грошову винагороду прикривав вказану злочинну діяльність.
Встановлено, що упродовж 2016 року подружжя з Миргорода разом із сином та невісткою налагодили “сімейний бізнес” зі збуту особливо небезпечних наркотичних засобів наркозалежним особам. Цей “бізнес” існував завдяки сприянню працівника поліції.
У результаті проведення негласних слідчих дій задокументовано систематичні факти збуту особливо небезпечних наркотичних засобів: опію ацетильованого та концентрату з макової соломки, а також факти надання неправомірної вигоди, отриманої від торговців наркотиками, вищевказаним працівником поліції своєму колезі за не викриття злочинної діяльності.
Під час обшуків вилучено велику кількість наркотичних засобів у концентрованому вигляді, гроші, здобуті в результаті злочинної діяльності, паспорти осіб, за які, ймовірно, купували наркотики в борг, та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність вказаної групи осіб.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч.3 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб), ч.5 ст.27, ч.2 ст.307 (пособництво у незаконному збуті наркотичних засобів) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, працівника колонії на Рівненщині затримали за розповсюдження наркотиків.