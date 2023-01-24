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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19287 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Семьи с детьми смогут подаваться на помощь через "Дія"

Киев • УНН

 • 1742416 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине упрощают получение помощи от государства для семей с детьми - это можно будет сделать через портал "Дія". Сейчас идет запись на бета-тест. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Семьи с детьми смогут подаваться на помощь через "Дія"

Цитата

"Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале "Дія". Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения - в прошлом", - указал Федоров.

Детали

Услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком. Также получить помощь смогут люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Одинокие матери или отцы, которые не состоят в браке, рассказал чиновник.

Сейчас набирают тестировщиков, чтобы проверить и, при необходимости, усовершенствовать сервис.

Справочно

"Дія" - это приложение, в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне, а также это портал, где можно получить все услуги онлайн.

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