Семьи с детьми смогут подаваться на помощь через "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине упрощают получение помощи от государства для семей с детьми - это можно будет сделать через портал "Дія". Сейчас идет запись на бета-тест. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале "Дія". Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения - в прошлом", - указал Федоров.
Детали
Услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком. Также получить помощь смогут люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Одинокие матери или отцы, которые не состоят в браке, рассказал чиновник.
Сейчас набирают тестировщиков, чтобы проверить и, при необходимости, усовершенствовать сервис.
Справочно
"Дія" - это приложение, в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне, а также это портал, где можно получить все услуги онлайн.