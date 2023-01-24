Сім'ї з дітьми зможуть подаватися на допомогу через "Дію"

Цитата

"Отримати допомогу від держави сім'ям з дітьми стане легше. Просто подаєте заяву у кілька кліків на порталі "Дія". Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов - у минулому", - вказав Федоров.

Деталі

Послуга доступна для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною. Також отримати допомогу зможуть люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Одинокі матері або батькі, які не перебувають у шлюбі, розповів урядовець.

Зараз набирають тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс.

Довідково

"Дія" - це застосунок, у якому усі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні, а також це портал, де можна отримати всі послуги онлайн.