Семейная компания Рыбалки проиграла апелляцию относительно неоплаченных долгов

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105098 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118561 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110198 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116518 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123016 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149788 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149697 просмотра

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о принудительном взыскании с ООО "Снэк Экспорт" в пользу ООО "Ника Печать" задолженности объемом 178,9 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Отметим, что компания "Снэк Экспорт" в апелляционном суде обжаловала решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 11 июня этого года. Тогда суд удовлетворил иск "Ника Печать" к "Снэк Экспорт" о взыскании в пользу Общества задолженности за поставленный товар объемом 178,9 тыс. грн и 2,6 тыс. грн судебного сбора.

19 июля Центральный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Общества. Но оставил решение суда первой инстанции без движения.

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" входит в семейную группу снековых компаний народного депутата ВР VIII созыва Сергея Рыбалки и принадлежит лично отцу Рыбалки - Виктору.

Упомянутое ООО "Снэк Экспорт" фигурирует в уголовном производстве по факту "финансирование терроризма". Досудебное расследование по уголовному делу вели следователи СБУ. По их данным, представители ООО "Снэк Экспорт" подписывали "соглашения" с контрагентами, чтобы вести торговлю на территории так называемой "ЛНР".

Более того, прокуроры по делу предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снэк Экспорт" по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.

В марте 2018 года одному из топ-менеджеров "Снэк Экспорт" - Юрию Джабраилову - был вынесен обвинительный приговор.

Самого же нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство (из-за того, что экс-нардеп получал роялти от родительского "Снэк Экспорт" - ред.). Подозрений в деле еще не объявляли.

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