Семейная компания Рыбалки проиграла апелляцию относительно неоплаченных долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о принудительном взыскании с ООО "Снэк Экспорт" в пользу ООО "Ника Печать" задолженности объемом 178,9 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Отметим, что компания "Снэк Экспорт" в апелляционном суде обжаловала решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 11 июня этого года. Тогда суд удовлетворил иск "Ника Печать" к "Снэк Экспорт" о взыскании в пользу Общества задолженности за поставленный товар объемом 178,9 тыс. грн и 2,6 тыс. грн судебного сбора.
19 июля Центральный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Общества. Но оставил решение суда первой инстанции без движения.
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" входит в семейную группу снековых компаний народного депутата ВР VIII созыва Сергея Рыбалки и принадлежит лично отцу Рыбалки - Виктору.
Упомянутое ООО "Снэк Экспорт" фигурирует в уголовном производстве по факту "финансирование терроризма". Досудебное расследование по уголовному делу вели следователи СБУ. По их данным, представители ООО "Снэк Экспорт" подписывали "соглашения" с контрагентами, чтобы вести торговлю на территории так называемой "ЛНР".
Более того, прокуроры по делу предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снэк Экспорт" по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.
В марте 2018 года одному из топ-менеджеров "Снэк Экспорт" - Юрию Джабраилову - был вынесен обвинительный приговор.
Самого же нардепа Рыбалку украинские правоохранители заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство (из-за того, что экс-нардеп получал роялти от родительского "Снэк Экспорт" - ред.). Подозрений в деле еще не объявляли.