Сімейна компанія Рибалки програла апеляцію щодо несплачених боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Центральний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про примусове стягнення із ТОВ "Снек Експорт" на користь ТОВ "Ніка Друк" заборгованості обсягом 178,9 тис. грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Зазначимо, що компанія "Снек Експорт" у апеляційному суді оскаржувала рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11 червня цього року. Тоді суд задовольнив позов “Ніка Друк” до “Снек Експорт” щодо стягнення на користь Товариства заборгованості за поставлений товар обсягом 178,9 тис. грн та 2,6 тис. грн судового збору.
19 липня Центральний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу Товариства. Але залишив рішення суду першої інстанції без руху.
Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” входить до родинної групи снекових компаній народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки та належить особисто батькові Рибалки — Віктору.
Згадане ТОВ "Снек Експорт" фігурує у кримінальному провадженні за фактом "фінансування тероризму". Досудове розслідування у кримінальній справі вели слідчі СБУ. За їхніми даними, представники ТОВ "Снек Експорт" підписувалі "угоди" з контрагентами, аби вести торгівлю на території так званої "ЛНР".
Більш того, прокурори у справі надали суду докази смс-листування топ-менеджерів ТОВ "Снек Експорт" з питань поставок снеків в ОРДЛО.
У березні 2018 року одному з топ-менеджерів "Снек Експорт" - Юрію Джабраїлову - було винесено обвинувальний вирок.
Самого ж нардепа Рибалку українські правоохоронці запідозрили в державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження (через те, що екс-нардеп отримував роялті від батьківського “Снек Експорт” - ред.). Підозр у справі ще не оголошували.