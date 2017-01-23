Семь тел извлекли из-под завалов многоэтажки в Тегеране
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По меньшей мере семь человек стали жертвами обрушения многоэтажного дома, что произошло в четверг в столице Ирана, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Несколько минут назад по мере продолжения работы по прокладке одного из каналов ... нам удалось добраться до тел четырех наших соотечественников", - приводит агентство IRNA слова представителя пожарных служб Тегерана Саид Джалаль Малеки. Он также отметил, что погибшие были пожарными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 20 пожарных погребены под завалами высотки в Тегеране
Ранее из-под завалов были извлечены тела трех человек. Агентство не уточняет, сколько людей могут оставаться под завалами после окончания нескольких дней с момента обрушения.
Самая старейшая высотка в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в четверг в 08.00 по местному времени (06.30 по Киеву). Около 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часа боролись с огнем. После пожара здание обрушилось.
Как сообщал УНН, в Тегеране продолжаются поиски 25 пропавших без вести обвалами ТЦ.