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Семь тел извлекли из-под завалов многоэтажки в Тегеране

Семь тел извлекли из-под завалов многоэтажки в Тегеране

Киев • УНН

 • 9576 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. По меньшей мере семь человек стали жертвами обрушения многоэтажного дома, что произошло в четверг в столице Ирана, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Несколько минут назад по мере продолжения работы по прокладке одного из каналов ... нам удалось добраться до тел четырех наших соотечественников", - приводит агентство IRNA слова представителя пожарных служб Тегерана Саид Джалаль Малеки. Он также отметил, что погибшие были пожарными.

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Ранее из-под завалов были извлечены тела трех человек. Агентство не уточняет, сколько людей могут оставаться под завалами после окончания нескольких дней с момента обрушения.

Самая старейшая высотка в Тегеране 17-этажное здание "Пласко" загорелось в четверг в 08.00 по местному времени (06.30 по Киеву). Около 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часа боролись с огнем. После пожара здание обрушилось.

Как сообщал УНН, в Тегеране продолжаются поиски 25 пропавших без вести обвалами ТЦ.

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