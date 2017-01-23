Сім тіл дістали з-під завалів багатоповерхівки в Тегерані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Щонайменше семеро людей стали жертвами обвалення багатоповерхового будинку, що стався в четвер в столиці Ірану, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Кілька хвилин тому в міру продовження роботи по прокладанню одного з каналів ... нам вдалося дістатися до тіл чотирьох наших співвітчизників,” — наводить агентство IRNA слова представника пожежних служб Тегерана Саїд Джалаль Малекі. Він також зазначив, що загиблі були пожежниками.
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Раніше з-під завалів було витягнуто тіла трьох осіб. Агентство не уточнює, скільки людей можуть залишатися під завалами після закінчення декількох днів з моменту обвалення.
Вважається найстаріша висотка в Тегерані 17-поверхова будівля “Пласко” загорілося в четвер 0 08.00 за місцевим часом (06.30 за Києвом). Близько 200 пожежників були відправлені на місце події і протягом 3,5 години боролися з полум’ям. Після пожежі будівля обвалилася.
Як повідомляв УНН, у Тегерані тривають пошуки 25 зниклих безвісти під обвалами ТЦ.