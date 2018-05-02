Семь штатов США потребовали отменить программу защиты иммигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Семь штатов США требуют в суде признать незаконной программу Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), которая защищает молодых иммигрантов от депортации. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Иск в федеральный суд Южного округа Техаса подали власти штатов Техас, Алабама, Арканзас, Луизиана, Небраска, Южная Каролина и Западная Вирджиния.
Программы DACA была запущена предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она каждые два года обеспечивала отсрочку от депортации так называемым “мечтателям” (Dreamers) — детям, которые нелегально приехали с родителями в США и впоследствии учились там.
Как сообщал УНН, глава МВД Великобритании ушла в отставку на фоне скандала с депортацией мигрантов.