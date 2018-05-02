Сім штатів США зажадали скасувати програму захисту іммігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сім штатів США вимагають в суді визнати незаконною програму Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), яка захищає молодих іммігрантів від депортації. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Позов до федерального суду Південного округу Техасу подали влади штатів Техас, Алабама, Арканзас, Луїзіана, Небраска, Південна Кароліна і Західна Вірджинія.
Програми DACA була запущена попереднім президентом США Бараком Обамою в 2012 році. Вона кожні два роки забезпечувала відстрочку від депортації так званим “мрійникам” (Dreamers) — дітям, які нелегально приїхали з батьками в США і згодом навчалися там.
Як повідомляв УНН, глава МВС Великої Британії пішла у відставку на тлі скандалу з депортацією мігрантів.