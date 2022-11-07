Семь полицейских погибли в результате нападения на юге Пакистана

Детали

Отмечается, что десятки преступников ворвались в полицейский лагерь в районе Готки провинции Синд, убив семерых полицейских и похитив еще 20 человек. Полицейский лагерь в этом районе был создан для проведения операции по освобождению нескольких человек, похищенных преступниками на днях.

Сейчас туда опрокинут усиленный контингент силовиков, продолжается поисковая операция.

Синьхуа добавляет, что этот район представляет собой малонаселенное место, где часто скрываются преступники, среди прочего, промышляющие похищением людей с целью получения выкупа.

Напомним

В результате наводнений, с середины июня бушующих в Пакистане, погибли уже около 1739 человек, еще 12 867 получили травмы.