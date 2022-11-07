Сім поліцейських загинули в результаті нападу на півдні Пакистану

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Зазначається, що десятки злочинців вдерлися до поліцейського табору в районі Готкі провінції Сінд, вбивши сімох поліцейських та викравши ще 20 осіб. Поліцейський табір у цьому районі було створено для проведення операції з визволення кількох людей, яких злочинці викрали днями.

Зараз туди перекинуто посилений контингент силовиків, триває пошукова операція.

Сіньхуа додає, що цей район являє собою малонаселене місце, де часто переховуються злочинці, які, серед іншого, промишляють викраденням людей з метою отримання викупу.

Нагадаємо

Внаслідок повеней, що з середини червня вирують у Пакистані, загинули вже близько 1739 людей, ще 12 867 отримали травми.