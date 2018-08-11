Семь фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму остались под арестом

"Суд по продлению меры пресечения в отношении фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" (симферопольская группа). Срок содержания под стражей в отношении Исмаилова Рустема, Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира и Джемаденова Эмиля продлен до 11 сентября 2018 года", - отметили в сообществе, добавив, что суд состоялся 10 августа.

При этом накануне прошло судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на продление ареста в отношении фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" (вторая бахчисарайская группа) Эрнеса Аметова и Марлена (Сулеймана) Асанова.

"Аппеляционная жалоба защиты не была удовлетворена. Решение Киевского суда оставили без изменений", - добавили в сообществе.

Как сообщил Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов, не удовлетворил апелляционную жалобу на продление меры пресечения всего трем фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Кроме Эрнеса Аметова и Марлена Асанова речь идет и о Мемете Белялове.

Напомним, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" планируют перевести в камеру строгого содержания.