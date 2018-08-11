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Семь фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму остались под арестом

Киев • УНН

 • 11768 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Четырем фигурантам дела "дела Хизб ут-Тахрир" из "симферопольской группы" в подконтрольном Кремлю суде в аннексированном Крыму продлили арест до 11 сентября. Фигурантов этого дела, но уже из так называемой бахчисарайской группы, оставили за решеткой по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты на продление меры пресечения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.

Семь фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму остались под арестом

"Суд по продлению меры пресечения в отношении фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" (симферопольская группа). Срок содержания под стражей в отношении Исмаилова Рустема, Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира и Джемаденова Эмиля продлен до 11 сентября 2018 года", - отметили в сообществе, добавив, что суд состоялся 10 августа.

При этом накануне прошло судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на продление ареста в отношении фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" (вторая бахчисарайская группа) Эрнеса Аметова и Марлена (Сулеймана) Асанова.

"Аппеляционная жалоба защиты не была удовлетворена. Решение Киевского суда оставили без изменений", - добавили в сообществе.

Как сообщил Крым.Реалии адвокат Эмиль Курбединов, не удовлетворил апелляционную жалобу на продление меры пресечения всего трем фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Кроме Эрнеса Аметова и Марлена Асанова речь идет и о Мемете Белялове.

Напомним, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" планируют перевести в камеру строгого содержания.

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