Семеро фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму залишилися під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Чотирьом фігурантам справи "справи Хізб ут-Тахрір" з "сімферопольської групи" в підконтрольному Кремлю суді в анексованому Криму продовжили арешт до 11 вересня. Фігурантів цієї справи, але вже з так званої бахчисарайської групи, залишили за гратами за результатами розгляду апеляційної скарги захисту на продовження запобіжного заходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільноту "Кримська солідарність" у Facebook.
"Суд щодо продовження запобіжного заходу щодо фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" (сімферопольська група). Термін утримання під вартою стосовно Ісмаїлова Рустема, Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеїра і Джемаденова Еміля продовжений до 11 вересня 2018 року", - відзначили у спільноті, додавши, що суд відбувся 10 серпня.
При цьому напередодні відбулося судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисту на продовження арешту щодо фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група) Ернеса Аметова і Марлена (Сулеймана) Асанова.
"Апеляційну скаргу захисту не було задоволено. Рішення Київського суду залишили без змін", - додали у спільноті.
Як повідомив Крим.Реаліі адвокат Еміль Курбедінов, не задовольнив апеляційну скаргу на продовження запобіжного заходу загалом трьом фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Крім Ернеса Аметова і Марлена Асанова йдеться і про Мемета Белялова.
Нагадаємо, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" планують перевести до камери суворого режиму.