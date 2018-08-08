Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" планируют перевести в камеру строгого содержания
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Ферата Сайфуллаева хотят перевести в камеру строгих условий содержания. Об этом сообщается в Facebook "Крымской солидарности", передает УНН.
Так, Сайфуллаева навестила в колонии его адвокат Ольга Шипунова.
"Ещё 2 месяца он будет содержаться в помещении камерного типа, потом администрация намерена перевести его в камеру строгих условий содержания. На здоровье Ферат адвокату не жаловался", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что примерно в ноябре Сайфуллаев сможет увидеться с семьей.
"Свидание с семьей дадут в лучшем случае в ноябре этого года, но беспокоясь за то как и в каких условиях его жена Эльзара будет добираться в холодное время года на такое далекое расстояние предлагает ей не ехать. Расстояние между Севастополем и Омутнинском составляет порядка 2500 км и даже с учётом поездки на автомобиле супруге с детьми придётся провести в дороге 2 дня", - отмечено в сообщении.
Напомним, Ирек Тагиров, один из 20 подсудимых в процессе по делу об участии в партии "Хизб ут-Тахрир", обжаловал в Европейском суде по правам человека необоснованное долгое удержание под стражей во время следствия и добился компенсации в 4600 евро.