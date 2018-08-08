Фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" планують перевести в камеру суворого утримання

Так, Сайфуллаєва відвідала в колонії його адвокат Ольга Шипунова.



"Ще 2 місяці він буде утримуватися в приміщенні камерного типу, потім адміністрація має намір перевести його в камеру суворих умов утримання. На здоров'я Ферат адвокату не скаржився", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що приблизно в листопаді Сайфуллаев зможе побачитися з сім'єю.



"Побачення з сім'єю дадуть в кращому випадку в листопаді цього року, але турбуючись за те як і в яких умовах його дружина Ельзара буде добиратися в холодну пору року на таку далеку відстань пропонує їй не їхати. Відстань між Севастополем і Омутнінським становить близько 2500 км і навіть з урахуванням поїздки на автомобілі дружині з дітьми доведеться провести в дорозі 2 дні", - зазначено в повідомленні.



Нагадаємо, Ірек Тагіров, один з 20 підсудних у процесі по справі про участь у партії "Хізб ут-Тахрір", оскаржив в Європейському суді з прав людини необґрунтоване довге утримання під вартою під час слідства і домігся компенсації в 4600 євро.



