Семь автомобилей столкнулись в Ровенской области из-за тумана
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 сентября. УНН. Из-за тумана вблизи села Городец в Володимирецком районе столкнулось семь автомобилей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Авария произошла на трассе "Киев - Ковель" в 6 утра из-за тумана.
Серьезных травм у большинства водителей и пассажиров нет. По предварительным данным, одна женщина госпитализирована с переломом бедренной кости. Автомобили получили различные механические повреждения.