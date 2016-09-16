Сім автомобілів зіткнулося на Рівненщині через туман
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Через туман поблизу села Городець у Володимирецькому районі зіткнулося сім автомобілів. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Аварія трапилася на трасі “Київ — Ковель” о 6 ранку через туман.
Серйозних травм у більшості водіїв і пасажирів немає. За попередніми даними, одна жінка госпіталізована з переломом стегнової кістки. Автомобілі отримали різні механічні пошкодження.