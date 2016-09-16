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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 6480 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 15870 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

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06:00 • 23649 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 213303 перегляди

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Сім автомобілів зіткнулося на Рівненщині через туман

Сім автомобілів зіткнулося на Рівненщині через туман

Київ • УНН

 • 11674 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. Через туман поблизу села Городець у Володимирецькому районі зіткнулося сім автомобілів. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Аварія трапилася на трасі “Київ — Ковель” о 6 ранку через туман.

Серйозних травм у більшості водіїв і пасажирів немає. За попередніми даними, одна жінка госпіталізована з переломом стегнової кістки. Автомобілі отримали різні механічні пошкодження.

Українські Національні Новини

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