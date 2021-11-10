Сильное землетрясение магнитудой 6,6 всколыхнуло острова в Японии

Детали

По данным EMSC, землетрясение было на глубине 2 км и примерно в 312 км к югу от Нахи, Япония.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 163 км на юго-восток от Хирары, Япония, в 15:45:13 по Гринвичу. Было определено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах происшествия или разрушениях пока не поступало.