Сильний землетрус магнітудою 6,6 сколихнув острови в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 стався на південний схід від островів Рюкю, Японія, повідомляє у середу Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), інформує УНН.
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За даними EMSC, землетрус був на глибині 2 км і приблизно в 312 км на південь від Нахи, Японія.
Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 6,6 стався в 163 км на південний схід від Хірари, Японія, о 15:45:13 за Гринвічем. Було визначено, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.
Повідомлень про жертв події чи руйнування поки не надходило.