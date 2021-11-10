Сильний землетрус магнітудою 6,6 сколихнув острови в Японії

Деталі

За даними EMSC, землетрус був на глибині 2 км і приблизно в 312 км на південь від Нахи, Японія.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 6,6 стався в 163 км на південний схід від Хірари, Японія, о 15:45:13 за Гринвічем. Було визначено, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.

Повідомлень про жертв події чи руйнування поки не надходило.