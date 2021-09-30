Сильный дождь привел к наводнению в столице Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Власти Словении заявила в четверг, что очень сильные дожди вызвали наводнение в столице Словении Любляне. Вода хлынули внутрь домов, больниц и других зданий, сотни аварийных бригад работают на месте. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
По словам официальных лиц, внезапный шторм вызвал наводнение. За короткий период времени выпало огромное количество дождя.
Экологические службы Словении охарактеризовали дождь как "явление, которое случается раз в два века".
Пожарные сообщили о более чем 2 700 звонков от граждан. Официальное информационное агентство STA сообщило, что более 500 зданий были затоплены по всей Любляне.
"Вся критическая инфраструктура была затоплена, - сказал руководитель главной больницы Любляны, Университетского медицинского центра Йозе Голобич. - В главном здании вода стекала по лестнице водопадом".
Шторм также обрушился на восточные регионы страны. О пострадавших пока неизвестно.
Добавим
По сообщениям, дождь также разогнал протестующих после многочасового митинга против мер вакцинации в Любляне. В среду словенская полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, что перекрыли ключевую дорогу.