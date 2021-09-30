Сильний дощ призвів до повені в столиці Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Влада Словенії заявила в четвер, що дуже сильні дощі викликали повінь в столиці Словенії Любляні. Вода хлинули всередину будинків, лікарень та інших будівель, сотні аварійних бригад працюють на місці. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
За словами офіційних осіб, раптовий шторм викликав повінь. За короткий період часу випала величезну кількість дощу.
Екологічні служби Словенії охарактеризували дощ як "явище, яке трапляється раз в два століття".
Пожежні повідомили про більш ніж 2 700 дзвінків від громадян. Офіційне інформаційне агентство STA повідомило, що понад 500 будівель були затоплені по всій Любляні.
"Вся критична інфраструктура була затоплена, - сказав керівник головної лікарні Любляни, Університетського медичного центру Йозе Голобіч. - В головній будівлі вода стікала по сходах водоспадом".
Шторм також обрушився на східні регіони країни. Про постраждалих наразі невідомо.
Додамо
За повідомленнями, дощ також розігнав протестуючих після багатогодинного мітингу проти заходів вакцинації в Любляні. У середу словенська поліція застосувала водомети і сльозогінний газ проти демонстрантів, які перекрили ключову дорогу.