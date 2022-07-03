Сильные дожди и наводнения вызвали эвакуацию жителей Сиднея
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Тысячам жителей пригорода Сиднея было приказано эвакуироваться в воскресенье после того, как ливни вызвали подъем паводковых вод и разлив рек, которые власти назвали опасными для жизни чрезвычайными ситуациями. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Бюро метеорологии выпустило предупреждение о суровой погоде из-за сильных дождей, внезапных наводнений и ветра со скоростью до 90 километров в час вдоль побережья самого густонаселенного города Австралии и других частей штата Новый Южный Уэльс.
Власти заявили, что дамба Варрагамба в западной части Сиднея начала разливаться сразу, и пик разлива можно сравнить с разрушительным наводнением в марте прошлого года.
Аварийные службы заявили, что за последние 24 часа они провели более 100 спасательных работ и ответили на более 3000 запросов о помощи. Эвакуационные центры открылись в нескольких районах западного Сиднея.
Людям было сказано избегать каких-либо несущественных поездок, в том числе на общественном транспорте, поскольку некоторые дороги уже находятся под водой, а другие подвержены риску внезапного наводнения.