Сильні дощі та повені викликали евакуацію мешканців передмістя Сіднея

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Бюро метеорології випустило попередження про сувору погоду через сильні дощі, раптові повені та вітер зі швидкістю до 90 кілометрів на годину вздовж узбережжя самого густонаселеного міста Австралії та інших частин штату Новий Південний Уельс.

Влада заявила, що гребля Варрагамба в західній частині Сіднея почала розливатися відразу, і пік розливу можна порівняти з руйнівною повінню в березні минулого року.

Аварійні служби заявили, що протягом останніх 24 годин вони провели понад 100 рятувальних робіт і відповіли на понад 3000 запитів про допомогу. Евакуаційні центри відкрилися у кількох районах західного Сіднею.

Людям було сказано уникати будь-яких несуттєвих поїздок, у тому числі на громадському транспорті, оскільки деякі дороги вже знаходяться під водою, а інші схильні до ризику раптової повені.