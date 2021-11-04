Сильные дожди вызвали внезапные наводнения в Индонезии. 11 человек пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Проливные дожди спровоцировали наводнение на главном индонезийском острове Ява в четверг, в результате чего по меньшей мере 11 человек пропали без вести. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Associated Press..
Детали
Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий сообщило, что реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять поселков в городе Кота Бату в провинции Восточная Ява. Отмечается, что 15 человек погибли, а четверых впоследствии спасли.
Руководитель агентства Ганип Варсито сказал, что сильные дожди, как ожидается, будут продолжаться и усиливаться до февраля, частично из-за погоды в Ла-Нине.
Спасатели до сих пор ищут 11 пропавших без вести, сказал руководитель отдела экстренной помощи местного агентства катастроф Ахмад Чорур Рохим. Усилиям по оказанию помощи мешали отключение электроэнергии и заблокированные дороги, покрытые густой грязью и мусором.
Власти все еще собирают информацию об ущербе и возможных жертвах, сообщил Варсито.
Добавим
Сезонные дожди часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге с 17 тисячами островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.