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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Сильні дощі спричинили раптові повені в Індонезії. 11 людей зникли безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Проливні дощі спровокували повінь на головному індонезійському острові Ява в четвер, внаслідок чого щонайменше 11 людей зникли безвісти. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press..

Сильні дощі спричинили раптові повені в Індонезії. 11 людей зникли безвісти

Деталі

Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих повідомило, що річки на схилах гори Арджуно вийшли з берегів і затопили п'ять селищ у місті Кота Бату в провінції Східна Ява. Зазначається, що 15 людей загинули, а чотирьох згодом врятували.

Керівник агентства Ганіп Варсіто сказав, що сильні дощі, як очікується, триватимуть і посилюватимуться до лютого, частково через погоду в Ла-Ніні.

Рятувальники досі шукають 11 зниклих безвісти, сказав керівник відділу екстреної допомоги місцевої агенції катастроф Ахмад Чорур Рохім. Зусиллям з надання допомоги заважали відключення електроенергії та заблоковані дороги, покриті густим брудом та сміттям.

Влада все ще збирає інформацію про збитки та можливі жертви, повідомив Варсіто.

Додамо

Сезонні дощі часто викликають повені та зсуви в Індонезії, архіпелазі з 17 тисячами островів, де мільйони людей живуть у гірських районах або поблизу родючих заплав.

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