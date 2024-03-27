Силы ПВО "отминусовали" вражескую ракету над Запорожской областью

Украинские военные сбили вражескую ракету над Запорожской областью. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Минус одна вражеская ракета над Запорожской областью. Спасибо нашим Воздушным Силам за защиту неба", - сообщил Федоров.

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В области сейчас объявлена воздушная тревога - есть угроза применения баллистики.

"Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - резюмировал глава ОВА.