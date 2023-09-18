Силы обороны зачищают позиции врага на Запорожском направлении: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. МВД Украины опубликовало видео, на котором бойцы Бригады “Кара-Даг” Гвардии наступления зачищают позиции врага на Запорожском направлении, передает УНН.
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“Бойцы Бригады „Кара-Даг“ Гвардии наступления зачищают позиции врага на Запорожском направлении”, — подписали в МВД видео.
Сообщается, что предварительно, по противнику нанесли артиллерийские удары. Далее отработали штурмовые группы бригады, зачистили полностью отбитые позиции.
Дополнение
На Запорожском направлении украинский дрон ВСУ уничтожил вражеский танк Т-72.