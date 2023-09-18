Сили оборони зачищають позиції ворога на Запорізькому напрямку: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. МВС України опублікувало відео, на якому бійці Бригади “Кара-Даг” Гвардії наступу зачищають позиції ворога на Запорізькому напрямку, передає УНН.
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“Бійці Бригади „Кара-Даг“ Гвардії наступу зачищають позиції ворога на Запорізькому напрямку”, — підписали в МВС відео.
Повідомляється, що попередньо, по противнику завдали артилерійських ударів. Далі відпрацювали штурмові групи бригади, зачистили повністю відбиті позиції.
Доповнення
На Запорізькому напрямку український дрон ЗСУ знищив ворожий танк Т-72.