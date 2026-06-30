Силы обороны второй раз за месяц поразили центр космической связи в дубне под москвой - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил повторный удар по крупнейшему в рф центру космической связи в дубне. Объект использовался для разведки и координации действий оккупационных войск.
Силы обороны Украины второй раз за месяц нанесли удар по крупнейшему в рф центру космической связи в дубне московской области. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Данный объект находится более чем в 500 км от российско-украинской границы. Зеленский отметил: недавно Силы обороны Украины уже поразили четыре таких российских центра - не только в московской, но и во владимирской областях россии.
Центр космической связи в дубне является особым объектом спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации активности российского оккупационного контингента на территории Украины.
Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально усложняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага
В то же время The Moscow Times сообщает, что в результате атаки погиб один российский военный.
Дополнительно
Стоит отметить, что в июне СБС усилили атаки на объекты на территории россии. Одна из атак произошла в ночь на 18 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области.
Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории россии, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1, и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.
В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.
До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф были зафиксированы атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также опубликовали кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории.
Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После этих атак московский НПЗ не будет функционировать минимум полгода.
Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ (бывший антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.
Кроме того, нижегородский НПЗ - завод NORSI - прекратил работу на неопределенный срок после украинской атаки.
После серии украинских ударов по российским НПЗ у россиян начались проблемы с топливом.