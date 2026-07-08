Силы обороны вернули поселок Новохатское в Донецкой области под свой контроль

Воины 37-й отдельной бригады морской пехоты и побратимы из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады вернули под украинский контроль поселок Новохатское Донецкой области. Об этом говорится в заявлении 37-й отдельной бригады морской пехоты, передает УНН.

Совместными и согласованными усилиями воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты и побратимов из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады поселок Новохатское Донецкой области полностью очищен от российских оккупантов - говорится в сообщении.

Как отметили в бригаде, "шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу".

Враг выбит с позиций, понес потери и отступил - добавили в бригаде.

Напомним

Всего с начала текущих суток произошло 219 боевых столкновений. Враг запустил 5,9 тыс. дронов и сбросил 176 управляемых авиабомб.