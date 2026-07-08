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Силы обороны вернули поселок Новохатское в Донецкой области под свой контроль

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Воины 37 бригады морской пехоты и 79 десантно-штурмовой бригады полностью очистили поселок Новохатское Донецкой области. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил.

Силы обороны вернули поселок Новохатское в Донецкой области под свой контроль

Воины 37-й отдельной бригады морской пехоты и побратимы из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады вернули под украинский контроль поселок Новохатское Донецкой области. Об этом говорится в заявлении 37-й отдельной бригады морской пехоты, передает УНН

Совместными и согласованными усилиями воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты и побратимов из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады поселок Новохатское Донецкой области полностью очищен от российских оккупантов 

- говорится в сообщении. 

Как отметили в бригаде, "шаг за шагом, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование, морпехи и десантники выполнили поставленную задачу". 

Враг выбит с позиций, понес потери и отступил 

- добавили в бригаде. 

Напомним 

Всего с начала текущих суток произошло 219 боевых столкновений. Враг запустил 5,9 тыс. дронов и сбросил 176 управляемых авиабомб. 

Павел Башинский

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