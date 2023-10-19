Силы обороны имеют частичный успех юго-западнее Вербового - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе юго-западнее Вербового Запорожской области, сообщил в четверг в эфире телемарафона спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет УНН.
Силы обороны Украины, по его словам, продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
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"Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.
А также на Бахмутском направлении, по его словам, "враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области".
"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, имеют частичный успех в районе юго-западнее Вербового Запорожской области, наносят здесь оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", - сказал Ковалев.
По его словам, украинские воины сдерживают врага в районе Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.
Напомним
Силы обороны имели частичный успех к югу от Работино.